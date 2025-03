Via le isole ecologiche, a breve scatteranno anche i divieti di sosta 

I lavori di riqualificazione del mercato di San Benedetto presto entreranno nel vivo. Abbiamo già spostato due cabine elettriche dall’interno all’esterno della struttura», afferma Daniele Olla, il dirigente comunale responsabile del progetto. «Nei prossimi giorni elimineremo le isole ecologiche di via Pacinotti e contestualmente inizieranno le procedure di cantieramento che coincideranno con i divieti di sosta e transito attorno alla struttura civica. Una volta messa in sicurezza l’area inizieremo i tagli e gli scavi lungo l’anello della vecchia struttura per collegare le due cabine elettriche alle quali se ne aggiungerà una terza».

Un periodo di tempo sarà riservato ai boxisti ora trasferiti in piazza Nazzari. «Da domani consentiremo l’accesso alla vecchia struttura per completare le operazioni di recupero delle attrezzature rimaste nell’edificio», precisa Olla. «Una volta conclusa questa fase che consentirà di liberare il mercato – conclude il dirigente comunale - entreranno in azione uomini e mezzi per i lavori di demolizione all’interno del vecchio mercato».

