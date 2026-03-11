Via le erbacce infestanti dall’intero centro urbano 

Lotta alle erbacce infestanti nelle strade e nelle piazze di Serramanna, dove per i prossimi giorni è annunciato l’avvio delle operazioni di sfalcio e pulizia che vedranno in campo gli operai del cantiere Lavoras, i volontari del Reis e le ditte appaltatrici della cura del verde pubblico.

«Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Serramanna sarà interessata da un insieme importante di interventi dedicati al verde, al decoro urbano e alla cura degli spazi pubblici», conferma il sindaco Gabriele Littera. Al centro dei lavori le aree verdi e i parchi, ma si interverrà anche su viali e prati.

«Da lunedì prossimo prenderanno poi il via le operazioni di diserbo e spazzamento dell’intero centro urbano», continua il primo cittadino Littera, che spende parole di lode per il gruppo dei volontari Reis («Per tre giorni alla settimana e per diversi mesi daranno un contributo concreto e prezioso al decoro del nostro paese») e per i dieci operai del cantiere Lavoras: «Dal mese di aprile prenderanno avvio due cantieri Lavoras, uno dei quali sarà dedicato proprio alla cura del verde, rafforzando così ulteriormente la capacità del Comune di intervenire sul decoro, sulla manutenzione e sulla qualità degli spazi pubblici».

