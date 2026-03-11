VaiOnline
Serramanna.
12 marzo 2026 alle 00:34

Via le erbacce infestanti dall’intero centro urbano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lotta alle erbacce infestanti nelle strade e nelle piazze di Serramanna, dove per i prossimi giorni è annunciato l’avvio delle operazioni di sfalcio e pulizia che vedranno in campo gli operai del cantiere Lavoras, i volontari del Reis e le ditte appaltatrici della cura del verde pubblico.

«Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Serramanna sarà interessata da un insieme importante di interventi dedicati al verde, al decoro urbano e alla cura degli spazi pubblici», conferma il sindaco Gabriele Littera. Al centro dei lavori le aree verdi e i parchi, ma si interverrà anche su viali e prati.

«Da lunedì prossimo prenderanno poi il via le operazioni di diserbo e spazzamento dell’intero centro urbano», continua il primo cittadino Littera, che spende parole di lode per il gruppo dei volontari Reis («Per tre giorni alla settimana e per diversi mesi daranno un contributo concreto e prezioso al decoro del nostro paese») e per i dieci operai del cantiere Lavoras: «Dal mese di aprile prenderanno avvio due cantieri Lavoras, uno dei quali sarà dedicato proprio alla cura del verde, rafforzando così ulteriormente la capacità del Comune di intervenire sul decoro, sulla manutenzione e sulla qualità degli spazi pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia