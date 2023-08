Via le erbacce dalle cunette, più sicurezza dopo l’intervento 

Iniziati i lavori per il taglio delle erbacce e la potatura delle siepi lungo la Statale 554. Operai e mezzi sono entrati in azione soprattutto nel tratto verso Margine Rosso, vicino alla rotatoria. La vegetazione aveva coperto i cartelli stradali e limitava la visibilità soprattutto a chi usciva da via Italia e proseguiva verso il Poetto. La situazione era stata segnalata nei giorni scorsi anche dal Comitato di Margine Rosso: aveva fatto presente i pericoli legati all’erba altissima, che oltretutto aumentava il rischio di incendi. Più volte i roghi negli anni passati sono divampati tra l’erba secca e i rifiuti a bordo strada, incendiando persino le attività nella zona industriale a ridosso dell’arteria.

La 554 è in attesa dei lavori di trasformazione in viale urbano con rotatorie, marciapiedi, piste ciclabili e tanto verde. È un progetto pronto da tempo, ma ancora non ha visto la luce. Interesserà il tratto compreso tra via Marconi, allo svincolo dopo il cimitero, e Quartello. Spariranno i semafori e al loro posto saranno realizzate tre rotatorie: due agli incroci con via Marconi e Pitz’e Serra, una all’uscita di Quartello all’altezza di via Italia. È previsto anche l’ampliamento della strada che passerà dalle attuali quattro corsie (due per ogni senso di marcia)a sei (tre per ciascun senso), di cui due preferenziali dedicate ai mezzi pubblici.

Da una parte e dall’altra della strada ci saranno il marciapiede e la pista ciclabile, larghi in totale 37 metri. Sia i marciapiedi sia le fasce di separazione tra le sei corsie saranno alberati. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA