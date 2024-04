Via le erbacce dalla Provinciale, ma manca la segnaletica 

Taglio dell’erba, sistemazione delle cunette laterali e delineatori rifrangenti posti al margine della strada scomparsi. Dopo i lavori, si presenta così agli automobilisti la provinciale Sanluri-Samassi, E insorgono le proteste. «Ben vengano – dice il consigliere di maggioranza di Sanluri, Massimiliano Paderi - gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità, ma se alla fine ci troviamo senza segnaletica, oppure col pezzetto che rimane dei vecchi delineatori, non si può certo parlare di strade sicure. In quel tratto, soprattutto di notte, si rischia di finire in aperta campagna. Non possiamo ignorare gli incidenti stradali sempre più frequenti anche nel nostro territorio». Dalla Provincia del Medio Campidano arrivano rassicurazioni. «Innanzi tutto - dice il commissario, Ignazio Tolu - ci tengo a precisare che non si tratta solo di taglio dell’erba, in questo caso l’intervento più consistente è stata la pulizia delle cunette laterali ostruite che non garantivano più il naturale scolo delle acque». In merito alla segnaletica, Tolu ricorda che «il servizio del taglio dell’erba è affidato a una ditta che opera con grossi mezzi meccanici, impossibile proteggere la segnaletica a bordo strada, alla fine del cantiere ce ne sarà una nuova». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA