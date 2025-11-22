Via le discariche del passato carcerario 

Quattro chilometri di costa del Parco nazionale dell’Asinara di particolare interesse naturalistico, eppure in condizioni di degrado per la presenza di troppi cavalli e asini al pascolo brado e di discariche e macerie, rifiuti accumulati durante il periodo del carcere. L’area, compresa tra Cala Reale e Trabuccato, si appresta a cambiare volto grazie al progetto di riqualificazione pari a 842mila e 400 euro, fondi stanziati dal Ministero della Transizione ecologica e finalizzati al recupero ambientale costiero e alla valorizzazione naturalistica dell'area per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo all'assorbimento della Co2 e alla protezione degli habitat.

«Il progetto definitivo, approvato dall’Ente Parco, oltre alla bonifica dai rifiuti, prevede a Cala Reale la realizzazione di una recinzione in legno alta un metro e una pedana multifunzionale con adattamento delle vie di accesso pedonale per guidare l’accessibilità dei visitatori e turisti al mare – spiega il presidente dell’Ente Parco, Gianluca Mureddu – e impedire il sovra pascolo di animali inselvatichiti. Inoltre saranno ripuliti dalla vegetazione i percorsi secondari, trasformati in aree che comprenderanno un ombrario, panchine, tavoli e cartellonistica». A Trabuccato si interviene per il ripristino dei sentieri e i muretti a secco, rispettando il preesistente.