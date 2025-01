Via le curve pericolose Riaperta la strada teatro di tante tragedie 

È stato aperto al traffico il secondo tratto della strada statale 129, che collega Nuoro a Macomer, all'altezza di Orotelli.

Si tratta di 850 metri che eliminano di fatto quelle pericolose curve, che sono state teatro di numerosi incidenti stradali mortali.

L’Anas ha concluso quindi la prima parte dei lavori per la rettifica plano altimetrica del tracciato, all’altezza di Orotelli nella zona di Marroneddu.

I 150 metri, raccordo con il tratto di statale esistente, sono stati aperti a senso unico alternato in modo da poter concludere la cosiddetta semicarreggiata entro il mese di febbraio tra il chilometro 63,700 e il chilometro 64,700.

Secondo l’Anas, l’intervento, del valore di circa 4 milioni di euro, garantirà l’innalzamento degli standard di sicurezza nel tratto.

I lavori erano iniziati dopo le tante proteste e manifestazioni per gli incidenti che si sono verificato in quel tratto, definita la strada della morte, disseminata di croci in tutto il suo percorso, da Nuoro fino a Macomer.

Il tratto di Orotelli era uno dei più pericolosi, ma per la messa in sicurezza concreta restano da aprire altri cantieri, come a Silanus e Birori (dove si dovranno realizzare delle rotatorie con l’eliminazione di pericolosi incroci a raso), ma anche in tutta la trasversale sarda, compresa la statale 129 bis, che collega Macomer con Bosa e la Planargia.

