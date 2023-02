Via le buche dalle strade sterrate per il mare 

Via le buche dalle strade sterrate in prossimità delle spiagge di San Giovanni e di Feraxi, a Muravera. I lavori di ripristino e sicurezza sono stati avviati in questi giorni dall’amministrazione comunale con fondi di bilancio. «Le prime aree interessate – ha spiegato Fabio Piras, assessore alla viabilità – sono quelle della Marina di San Giovanni, dove c’è anche un’importante attività di ristorazione, e quelle di Feraxi. A breve interverremo anche nelle località interne di Baccu Arrodas, Braccu e Sa Spregargia e, a seguire, nelle altre zone di interesse agricolo e residenziale».

L’intervento, mette in evidenza l’amministrazione, «rientra nella programmazione di recupero e sicurezza di tutta la circolazione stradale comunale». Ma è proprio sulla Marina di San Giovanni che il Comune investirà le risorse maggiori: a disposizione 100 mila euro per decoro, illuminazione e, in generale, rilancio turistico della spiaggia più vicina al centro abitato. In quest’ottica nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per l’assegnazione di un’area comunale da adibire a chiosco con l’obbligo – fra le altre cose – di tenere aperto tutto l’anno.

