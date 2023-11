«Via le basi, basta esercitazioni» 

Una piccola bara bianca con sopra le scarpette di un neonato, una maglia rosa da bambina “macchiata” di sangue e la scritta rossa «Basta». Sono i simboli scelti dal “Comitato per il No al 4 novembre come Festa nazionale delle Forze Armate” per aprire il corteo di protesta contro le basi militari in Sardegna e per dire basta al genocidio di Gaza che, ieri, è partito da piazza Giovanni XXIII e ha attraversato via Dante, piazza San Benedetto, via Paoli, via Sonnino per fermarsi in piazza Repubblica mentre in via Roma si celebrava la festa delle Forze Armate alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. «Una manifestazione necessaria e indispensabile in un momento in cui il militarismo prende forza come elemento ideologico-nazionalista pericolosissimo», dicono gli organizzatori.

Le bandiere

Decine di bandiere con i colori della Palestina si mischiano a quelle dei Quattro Mori, delle associazioni e di partito. E poi striscioni e cartelli: «Di nuovo complici del genocidio», «Il massacro parte da qui, blocchiamo le esercitazioni», «Non essere complice». E ancora: «Movimento non violento Sardegna: la terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra» e «Gherra a su militarismu». «State zitti quando i bambini dormono non quando muoiono», c’è scritto in un cartello che un bambino mostra con orgoglio. E poi tanti altri diversi e colorati, ma con un unico messaggio: «4 novembre non festa, ma lutto». È il dramma della guerra in Medioriente a fare da sfondo alla manifestazione che ha coinvolto circa trecento tra adulti, anziani, bambini, adolescenti. Semplici cittadini ed esponenti delle associazioni Cagliari SocialForum, Sardegna Palestina, Usb Sardegna, Cobas scuola Cagliari, A Foras, Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’università, Potere al Popolo Sardegna, Pci Sardegna, Fronte della gioventù comunista Sardegna, Madri contro la repressione contro l’operazione Lince, Comitato di solidarietà con la Palestina Sardegna, Rifondazione comunista, Collettivo comunista Nuoro e Movimento non violento sardo.

«Siamo sudditi»

«Protestiamo contro il militarismo come ideologia, contro la presenza di basi militari, devastanti per l’ambiente e a sostegno del popolo palestinese», ha detto Giovanni Fancello, esponente di Potere al popolo e Unione popolare, «la collocazione della parata militare a Cagliari, con l’arrivo di Mattarella e Crosetto, è un chiaro atto di controllo e di dominio in una terra che esprime una fortissima opposizione non solo al militarismo e alle basi, ma alla guerra in generale». Cori e slogan hanno accompagnato il corteo fino a piazza Repubblica, dove davanti a una grande bandiera palestinese si sono alternati gli interventi degli attivisti. «Siamo antimilitaristi e contro le basi. Da palestinese questa è anche l’occasione per denunciare che nei poligoni sardi vengono addestrati i piloti dell’esercito israeliano che poi bombardano la striscia di Gaza», ha aggiunto Ismail Fawzi, presidente dell’associazione Amicizia Sardegna Palestina. In via Roma, invece, a far sentire il proprio dissenso si è presentata Sardigna Natzione, ma subito allontanata ha raggiunto gli altri manifestazioni all’incrocio con via Alghero: «Avremmo voluto dire pacificamente che non c’è nulla da festeggiare, ma non ci hanno fatto entrare. È stata scelta la Sardegna perché è la Palestina d’Italia, sono venuti a ricordarci con parate e frecce tricolori che i sardi sono sudditi», ha ribadito l’indipendentista Bastianu Cumpostu.

