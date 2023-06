Via le barriere architettoniche nella nuova viale Trento 

Partono oggi i lavori di rifacimento di Viale Trento.

È previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei marciapiedi e dei sottoservizi dell’importante arteria stradale cittadina. Fra questi anche la raccolta di acque bianche, l’asfalto, e il nuovo impianto di illuminazione. L’intervento sarà possibile grazie a un investimento di 700 mila euro. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il comandante della polizia locale ha emanato un’ordinanza che modifica la circolazione stradale a partire da oggi e per tutto il periodo in cui resterà aperto il cantiere. In particolare, in viale Trento sarà istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, con direttrice di marcia via Quasimodo, via Risorgimento. Nel tratto compreso tra via Toscana e via Risorgimento, sarà istituito il divieto di sosta permanente (24 ore su 24) per tutti i veicoli. «Sarà totalmente ridisegnata, dando equilibrio agli spazi, miglioreremo marciapiedi rendendoli totalmente accessibili - ha evidenziato il sindaco Ignazio Locci - inoltre illuminazione pubblica, organizzazione delle acque meteoriche e rifacimento del tappeto bituminoso. Ovviamente questi interventi garantiranno anche maggiore sicurezza e decoro». Scaturisce un appello alla pazienza per il disagio per lo svolgimento di tutta una serie di lavori che, non sono prorogabili, anche in considerazione delle tempistiche stabilite dai finanziamenti e contributi, per la maggior parte dei casi, fissati dal Pnrr.