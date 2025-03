Via le barriere architettoniche 

Un passo concreto verso l’abbattimento delle barriere architettoniche potrà essere compiuto con la redazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), possibile grazie a un contributo regionale di 5 mila euro. Si tratta di uno strumento urbanistico previsto per rendere gli spazi pubblici accessibili a tutti, soprattutto alle persone con disabilità o difficoltà motorie. Serve a individuare e rimuovere gli ostacoli presenti in strade, piazze, edifici pubblici e altri luoghi di interesse collettivo. Ogni Comune è obbligato a dotarsi di un Peba, ma non tutti hanno provveduto. L’amministrazione di Pabillonis ha affidato l’incarico di progettazione all’ingegnere Gianfranco Fanari, “professionista con sede legale nel paese e con comprovata esperienza nel settore”, spiega nella determina il responsabile dell’Area tecnica, patrimonio e vigilanza, ingegner Stefano Cadeddu. L’iniziativa è finanziata in parte con fondi stanziati da un decreto della Presidenza del Consiglio e dalla legge regionale 13/2024. Prevista l’analisi del territorio comunale per individuare e superare gli ostacoli che limitano la mobilità delle persone con disabilità.

