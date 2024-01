Via le barriere  architettoniche  

Devono essere presentate entro il 1° marzo all’ufficio protocollo del Comune di Silius le domande per ottenere i contributi per eliminare e superare barriere architettoniche negli edifici privati: dovranno essere in bollo e occorrerà allegare il certificato medico che attesti la disabilità, compresa la cecità, o il certificato Asl in caso di invalidità totale.I moduli sono scaricabili dal sito web municipale.

I contributi sono destinati ai privati residenti nel Comune che siano in condizione di disabilità e al momento della richiesta non abbiano già effettuato o iniziato opere tali da eliminare le barriere. Per spese sino a 2.582,28 euro il contributo sarà pari alla spesa, mentre vi è un aumento del 25% tra i 2.582,29 e i 12.911,42; oltrepassata questa soglia vi è un ulteriore aumento del 5% sino a una spesa di 51.645,68 euro. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA