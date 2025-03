Via le barriere architettoniche dalla sala consiliare 

Sala consiliare del Comune senza barriere architettoniche. Un sogno che si inizia a realizzare per Quartu, nell’Aula di via Porcu dove sono concentrati gli interventi che si concretizzeranno con il fondo arrivato dal Ministero di recente: poco più di 17mila euro destinati alla presidente del Consiglio Rita Murgioni, vittima nell’agosto del 2023 di un’aggressione per strada mentre rientrava da una riunione dell’assemblea civica. Un episodio non legato alla sua attività da amministratrice locale, ma comunque riconosciuto come atto intimidatorio tanto da ricevere il contributo finanziato con il fondo per la legalità.

Somma investita per l’Aula del Comune, come riporta una recente delibera approvata dalla Giunta: «La presidente del Consiglio comunale, beneficiaria del contributo interministeriale, ha deciso di devolvere totalmente l’importo a favore dell’Ente, al fine di incrementare e maggiormente valorizzare la partecipazione dei cittadini portatori di disabilità alla vita istituzionale e politica comunale». Decisione confermata dalla stessa Murgioni: «Si parla tanto di abbattimento delle barriere architettoniche, perché non partire dalla sala del nostro Comune», dice. Priorità «per un corrimano nella parte dedicata al pubblico», spiega, «insieme agli scivoli per accedere ai banchi della Giunta e dei consiglieri».

