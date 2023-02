Via le barriere architettoniche 

Salire anche solo un gradino per chi vive con una disabilità motoria può diventare un ostacolo insormontabile. E si sa, il mondo che ci circonda è costellato da barriere architettoniche con cui ogni giorno deve fare i conti chi si muove con una carrozzina. Per tentare di superarle ogni anno vengono pubblicati i bandi per richiedere contributi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche dagli edifici privati. C’è tempo sino al primo marzo per fare domanda. Nel sito del comune di Tortolì è possibile consultare l’avviso e reperire i moduli. Necessarie domanda in bollo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, certificato medico, autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso non sia il richiedente. Per informazioni telefonare allo 0782 600732. (fe. m.)

