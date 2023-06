Via le barriere a Fontanamare 

«Un accesso sicuro e agevole nella spiaggia di Fontanamare per consentire la fruizione anche alle persone disabili». È la richiesta protocollata in Comune a Gonnesa dal consigliere di minoranza Antonello Casu che ha indirizzato il documento al sindaco Pietro Cocco, agli assessori, ai consiglieri e al segretario comunale. La segnalazione riguarda Fontanamare, dove è stato inaugurato il nuovo ponte. «Ho constato che nella zona parcheggio di Fontanamare - dice Casu - manca un sicuro e comodo punto di accesso alla spiaggia per le persone con problemi di mobilità». I punti di accesso sono due, uno con i gradini e l’altro troppo alto per una persona con disabilità. «Credo che in tutto il nostro arenile debbano esserci le condizioni per permettere a tutti di arrivare in spiaggia per questo ho chiesto che a Fontanamare si proceda con la realizzazione di uno scivolo». (a. pa.)

