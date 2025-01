Via le auto, sì ai tavolini: l’ira dei residenti 

La delibera di Giunta che ha fatto esplodere la rabbia dei residenti della Marina è del 28 gennaio scorso ed è quella che fissa da oggi e sino al 31 ottobre, tutti i giorni della settimana, per tutto il giorno e la notte, le “nuove” aree pedonali. Quattro strade, via Cavour, via dei Mille, via Sant’Eulalia, via Porcile, dove le auto non potranno più transitare e al loro posto torneranno i tavolini di ristoranti e locali che da quelle vie erano spariti il 31 ottobre scorso. La novità non è rappresentata dalle strade ma dal periodo della pedonalizzazione. «Finora si era deciso di istituirla a partire da aprile, adesso di punto in bianco scopriamo, senza che nessuno dall’amministrazione ci abbia mai coinvolto, che sarà in vigore dal 31 gennaio», dice Antonello Piga, da 50 anni residente nel quartiere e componente dell’associazione di residenti “Aprite le finestre alla Marina”. «Senza più quei parcheggi di cui potevamo disporre prima che cominciassero i lavori di riqualificazione in via Roma, e nemmeno più gli altri che la precedente amministrazione ci aveva messo a disposizione all’interno del porto», banalmente perché l’Autorità portuale ha avviato lì i “suoi” lavori di riqualificazione, «adesso saremo sequestrati all’interno del quartiere», aggiunge. «Non siamo contro i ristoratori, avremmo anche capito una pedonalizzazione che partisse pure da metà marzo fino a metà novembre, ma farla inziare oggi è assurdo».

La vicenda

In qualche misura la decisione del Comune di far partire subito la pedonalizzazione a qualcuno sarà stata comunicata visto che nell’ordinanza che fissa le nuove regole sulla viabilità in quelle strade si legge che «il Consorzio per il centro Storico dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali, con una sosta massima consentita della durata di 15 minuti». In particolare, le auto spariranno da via Cavour, nel tratto compreso tra via Sant'Eulalia e via Lepanto, via Dei Mille, nel tratto compreso tra via Cavour e via Roma, compresa la traversa, via Sant'Eulalia, nel tratto compreso tra via Sicilia e via Cavour, infine in via Porcile, nel tratto compreso tra via Cavour e via Sardegna. «Siamo allibiti, ma forse neanche più di tanto, dell'ennesima decisione del Comune calata sui residenti della Marina senza un minimo di confronto, ma coinvolgendo come portatori di interessi solamente il Consorzio che rappresenta le attività produttive», tuona Sandra Orrù, portavoce del comitato Aprite le finestre alla Marina. «Una decisione del genere, con un inizio di molti mesi in anticipo rispetto agli altri anni, elimina ulteriori parcheggi in un momento di forte crisi. Venivamo ascoltati poco con la precedente amministrazione ma questa, per quanto riguarda i problemi di viabilità non mostra alcun miglioramento». Delusi, quindi? «No, non ci aspettavamo molto dai nuovi consiglieri e assessori ma onestamente visti i contatti con alcuni di loro, pensavamo in una maggiore sensibilità. Stiamo ancora aspettando il giro in quartiere chiesto ad assessore e sindaco», aggiunge.

Il Comune

Spiega Yuri Marcialis, assessore alla Viabilità. «Si tratta di una soluzione che anticipa di qualche mese un assetto già avviato nel quartiere, necessaria per garantire una migliore vivibilità nell’area, in attesa della conclusione delle opere complessive». In merito alla viabilità, poi, «l’ingresso al quartiere Marina sarà garantito da via Lepanto, mentre l’uscita avverrà attraverso via dei Pisani. L’amministrazione sta lavorando nella consapevolezza delle diverse istanze, bilanciando le esigenze di mobilità con il completamento delle opere. Contestualmente, proseguono i lavori di riqualificazione dell'ultimo lotto di via Roma: il cantiere interessato sarà compreso, a partire dal 3 febbraio, tra via dei Mille e il Largo. Per questo, i nuovi parcheggi, appena tracciati, del primo tratto di via Roma saranno dedicati ai residenti della Marina».

