«Via le aree giochi dalla passeggiata centrale di via Roma» 

«Questa scelta non è solo sbagliata, è irresponsabile e non posso accettarlo». Il consigliere comunale Corrado Sorrentino (Alleanza Verdi e Sinistra) si unisce al partito dei contrari all’area fitness e giochi di via Roma, inaugurata poco più di due mesi fa. «Sarà mia premura chiedere quanto prima la dismissione di queste due aree, o quantomeno ne chiederò lo spostamento in zone più sicure», ha segnalato il consigliere, ex atleta di pallanuoto e plurimedagliato nel nuoto.

La spiegazione di Sorrentino parte dal fatto che «mancano del tutto i presupposti per la pratica dello sport e per il benessere dei bambini», in quanto immersa «nello smog e nel traffico. Immaginate, come purtroppo accade quotidianamente, che un veicolo sbandi: un’auto, un autobus di linea, o peggio ancora un tir», denuncia Sorrentino, evidenziando conseguenze «drammatiche» per chi si troverebbe nell'area fitness o giochi in caso di incidente nelle vicinanze.

«Questa zona è infatti tristemente nota per il traffico intenso e l’alta concentrazione di inquinanti atmosferici», prosegue il consigliere, che segnala potenziali «malattie respiratorie, cardiovascolari, disturbi oculari, maggiore suscettibilità a infezioni, aumento del rischio di malattie polmonari».

RIPRODUZIONE RISERVATA