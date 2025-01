«Via l’assessore Baire dalla mia Giunta» 

Nuovo scossone all’interno della Giunta: dopo meno di due mesi dalla nomina, il sindaco Beniamino Garau ritira le deleghe all’ormai ex assessore Pino Baire. Baire, in quota Orizzonte Comune, era stato indicato dall’ex presidente del Consiglio comunale, Stefano Piano, per occuparsi dei Servizi tecnologici.

Il sindaco

Baire fuori dalla Giunta è una scelta, come spiega il sindaco Garau, esclusivamente politica: «Sia chiaro, non ce l’ho con Pino Baire, gli avevo chiesto di restare e abbracciare il nostro progetto politico, è una persona che stimo e che ringrazio per il lavoro svolto in questi due anni, e nemmeno con Erika Cugis, altra consigliera di Orizzonte Comune: il problema è Stefano Piano. Nonostante sia stato eletto in questa coalizione, dall’inizio della consiliatura si è dimostrato un corpo estraneo, votando – di recente su un punto legato all’urbanistica – contro la sua stessa maggioranza».

Ora si fanno insistenti le voci di un ritorno in giunta di Gaetano Crocco. «Per il momento terrò io la delega ai Servizi tecnologici – dice Garau -, Crocco, oltre ad essere stato eletto, ha tutta la mia fiducia e le porte per lui sono sempre aperte, prima però c’è da ricostruire gli equilibri anche in funzione delle quote rosa».

Lo scontro

Replica Stefano Piano: «Il sindaco ha dimostrato tutta la sua immaturità politica e non accetta le posizioni di chi è più esperto di lui. Nei prossimi mesi emergeranno i risultati di certi provvedimenti adottati negli interessi dei singoli anziché della collettività. Noi resteremo in maggioranza, impegnandoci a evidenziare le criticità di certe decisioni nell’interesse dei cittadini».

L’ex assessore

Pino Baire, che in questi mesi ha lavorato per dare una sterzata al servizio di igiene urbana, non è sorpreso dalla decisione del sindaco: «Mi aspettavo succedesse, tra l’altro ero un assessore tecnico, non sono passato dalle urne. Il sindaco mi ha invitato a restare in giunta, ma per me la parola data e l’amicizia hanno ancora un valore, non avrei mai potuto voltare le spalle a chi, Stefano Piano, ha caldeggiato la mia nomina. Ringrazio tutti per l’opportunità che mi è stata data, tornerò a fare l’imprenditore a tempo pieno».

La minoranza

Dalla minoranza l’ex sindaco, Francesco Dessì, definisce la Giunta una giostra: «Incredibile come ogni assessore non faccia in tempo ad ambientarsi che viene sostituito, il sindaco si è dimostrato ancora una volta impulsivo. Garau continua a dare poco spazio agli assessori della sua giunta. Dopo aver gestito per molto tempo l’Urbanistica, ora ha scelto di tenere per sé anche i Servizi tecnologici. La verità è che a Capoterra gli assessori, ormai, hanno meno spazio di manovra di certi funzionari».

