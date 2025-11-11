Via l’antenna a due passi dai fenicotteri  

È stata rimossa la gigantesca antenna della telefonia mobile che era stata sistemata la scorsa estate nel lungosaline in viale Colombo, in un terreno privato gestito dal Cus Cagliari.

L’impianto , proprio davanti al parco di Molentargius, alto fino ad arrivare agli ultimi piani delle palazzine, era stato subito contestato dai residenti della zona che avevano denunciato il fatto che si tratta di «una zona protetta con il parco davanti e con i fenicotteri e gli altri volatili del Molentargus a due passi». Fin da subito era stato chiarito che l’installazione sarebbe stata comunque provvisoria, soltanto per il periodo estivo. E così è avvenuta poi la rimozione sebbene con qualche ritardo rispetto al mese di settembre annunciato inizialmente. «Ci auguriamo» hanno detto i residenti, «che la rimozione sia definitiva e di non ritrovarci l’antenna davanti la prossima estate».

