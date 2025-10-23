Via Lamarmora, lavori e polemiche  

«Il sindaco, durante una seduta del consiglio comunale, aveva annunciato che in via Lamarmora non sarebbe servita più alcuna stazione di pompaggio, invece ne è stata predisposta addirittura un’altra». L’ex sindaco, Francesco Dessì, punta il dito sui lavori di via Lamarmora, dove da mesi è in corso un importante intervento sulle reti fognarie da parte di Abbanoa.

«Non si sa quando questo sbocco della strada verso via Emanuela Loi di cui tanto si è parlato verrà aperto – dice Dessì -, l’unica cosa certa, ad oggi, è che per smaltire i reflui fognari di quella zona si utilizzerà una doppia stazione di pompaggio, raddoppiando di fatto i costi dell’energia elettrica». Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce la situazione: «Si tratta di una situazione temporanea, non appena verranno completati i lavori de piano di lottizzazione di via Lamarmora e si aprirà il passaggio verso Loi, la seconda stazione di pompaggio verrà certamente smantellata e ricollocata in altre zone del territorio in cui sarà necessaria. In quella zona stiamo risolvendo problemi strutturali con cui i cittadini convivono da anni». (i. m.)

