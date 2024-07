Via l’alluminio, i loculi saranno riutilizzati 

Non sarà smantellata la struttura che conteneva i loculi in alluminio all’interno del cimitero comunale in via Marconi da dove sono state trasferite tutte le salme. Troppo grande il bisogno di spazi e così si è pensato di continuare ad utilizzare la struttura esistente ma utilizzando un altro materiale, visto che l’alluminio si surriscaldava e l’odore che si creava era insopportabile. In questo modo si recupereranno gli spazi per i nuovi defunti senza andare a creare problemi.

Intanto continua l’iter per il trasferimento dei venditori dei fiori che dovranno essere tutti raggruppati nella parte dello sterrato di via San Francesco davanti all’ingresso principale, dove sarà realizzata una piattaforma con i box chiusi in modo da stare al riparo dalle intemperie. Lì si ritroveranno sia i fiorai che si trovano dalla parte di via Marconi sia quelli dalla parte di via San Francesco.

