Via Laconi trasformata in discarica 

Ancora degrado a Sestu. Martedì sera sono comparsi tre materassi nel terreno adiacente a via Laconi. Una situazione denunciata da una cittadina sui social e che ha fatto aumentare la rabbia dei cittadini, stufi dell'inciviltà di alcune persone.

Un paradosso, come fanno notare in molti, vista la possibilità di portare i propri rifiuti all’ecocentro, che ha inoltre potenziato recentemente la propria struttura con una nuova rampa. Ieri i materassi e i rifiuti presenti nella zona sono stati rimossi. Un intervento effettuato da Etambiente, arrivato in poco tempo dopo la segnalazione dei cittadini. Una problematica risolta solo al momento però, visto che secondo i cittadini non sarebbe la prima volta che lo stesso terreno viene utilizzato come piccola discarica. E così c’è chi chiede multe salate, più controlli e l'installazione di telecamere per poter contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle strade e nelle campagne.

