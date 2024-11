Via l’abuso d’ufficio, archiviazione per Tesei 

Con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio è ormai archiviata l’indagine nei confronti di Donatella Tesei, la governatrice della Regione Umbria, della Lega, ricandidata, che era sotto accusa insieme all’assessora al Bilancio, Paola Urbani Agabiti. L’inchiesta riguardava i fondi del Piano di sviluppo rurale. Secondo la Procura, a ricevere soldi pubblici sarebbe stata anche un’azienda agricola proprietà del marito dell’assessora e nella quale lavorerebbe il figlio della governatrice.

Tesei, contattata dall’Ansa, ha commentato: «Ho appreso la notizia solamente oggi (ieri, ndr) e solo perché ne hanno parlato i giornali. In attesa di consultare gli atti, assisto alla consueta attività di strumentalizzazione e mistificazione, con argomenti di ignobile livello, amplificata dalla vicinanza della scadenza elettorale».

L'indagine era partita da un esposto anonimo. La vicenda ha assunto ora un carattere politico, viste le Regionali del 17 e 18 novembre prossimi. "La presidente Tesei faccia chiarezza», dice Thomas De Luca, coordinatore regionale del M5S. Secondo il segretario del Pd umbro, Tommaso Bori, «la notizia svela con tutta evidenza un sistema consolidato che si è servito delle istituzioni per finanziare aziende di famiglia». Per Stefania Proietti, candidata presidente con il centrosinistra, «la buona politica avrebbe evitato di trovarsi in situazioni simili».

