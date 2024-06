Via la teca, il simulacro di San Salvatore torna in sacrestia 

In attesa di trovare una soluzione il simulacro di San Salvatore trasloca e torna in sacrestia, come venti anni fa. È emerso durante l'incontro tra l’associazione is curridoris che organizza la corsa degli Scalzi, la Soprintendenza e monsignor Giuseppe Sanna, parroco di Santa Maria Assunta. «Tutti manifestato la massima disponibilità a collaborare per trovare una soluzione che abbia rispetto del sentimento religioso dei devoti, e che tuteli il valore artistico e storico della chiesa - spiega il presidente dell’associazione Alessio Camedda – Sono state ipotizzate varie soluzioni, ma al momento ci si è limitati a recepire le richieste della Soprintendenza di smontare quanto prima l'edicola in cui si trova il Simulacro in virtù dei lavori che si stanno eseguendo nell’edificio. Dopo la fine dei lavori si ragionerà sul trovare una sistemazione adeguata all'interno della chiesa». Tutto questo dopo che la Soprintendenza ha fatto sapere che nella cappella delle Anime, dove dal 2004 viene custodito San Salvatore, c’è un abuso. I funzionari hanno fatto sapere al parroco che il prezioso quadro appeso nella parete, realizzato da Giovanni Marghinotti, non solo viene oscurato dall'edicola, ma anche che non risulta autorizzazione per l’installazione della teca. ( s. p. )

