Via la statua di Carlo Felice: oggi dibattito in Consiglio comunale 

«Il Comune rimuova la statua di Carlo Felice, trasferisca la statua in un museo civico o in un altro spazio idoneo e cambi nome all’omonimo Largo». La richiesta, del consigliere Giuseppe Farris (CiviCa 2024) è contenuta in una mozione che sarà discussa in Consiglio comunale questo pomeriggio. L’obiettivo «non è cancellare il passato, ma ripensare criticamente la memoria cittadina», dice Farris. Per questo motivo, chiede al sindaco e alla Giunta di valutare «un adeguato intervento di salvaguardia dell’opera artistica e il suo trasferimento in un museo civico o in un altro spazio idoneo, corredato di pannelli informativi che illustrino la figura del tiranno e il contesto storico in cui operò». Non solo. «Occorre istituire anche un’apposita commissione composta da storici, esperti di arte e rappresentanti delle istituzioni locali e affidare loro il compito di:valutare la più opportuna modalità di musealizzazione della statua», anche attraverso la redazione di «un testo informativo, da esporre a fianco alla statua, che offra una lettura critica

della figura di Carlo Felice». Infine, Farris chiede una «nuova intitolazione del Largo, che riflettano principi di inclusività, democrazia e sensibilità verso la storia locale». ( ma. mad. )

