Via la spazzatura dagli argini dello stagno 

Come annunciato nel giorno della presentazione del murale a Margine Rosso e nell’ambito della collaborazione con il parco di Molentargius, nei giorni scorsi i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno ripulito gli argini dell’area umida, partendo dal tratto a ridosso del ristorante McDonald’s per poi proseguire verso la Bussola.

E così a due passi dai fenicotteri è stato trovato di tutto: cartacce, bottiglie, tantissimi bicchierini a forma di coniglio utilizzati per i gelati e poi gettati a ridosso dello stagno. E ancora barattoli, un seggiolino, buste di plastica mezzo distrutte. Tanto che in men che non si dica sono stati riempiti decine di bustoni di spazzatura.

«Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e che hanno affrontato la sfida ambientale» hanno detto i volontari, «in tutti e due i giorni dei clean-up abbiamo raccolto tantissima spazzatura».

E non è certo finita qui. Le passeggiate ecologiche di Cittadinanza Attiva Oikos continueranno e si intensificheranno con l’arrivo del bel tempo per cercare di rendere l’ambiente sempre più pulito, privilegiando soprattutto i luoghi più fragili del litorale come mari Pintau e Cala Regina.

