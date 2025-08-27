Via La Somme, in scena la vergogna: topi, cumuli di rifiuti e auto incendiate 

Gabriella Spiga, 78 anni, abita in via La Somme ed è stufa di convivere con il degrado. «Gli incendi di mastelli continuano, i topi la fanno da padrone, spazzatura ce n'è tanta, siamo abbandonati. Anche le scritte offensive contro i poliziotti continuano, sono dispiaciuta». Un’altra donna mostra, orgogliosa, l’interno della sua palazzina. «Vede, qui dentro è tutto in ordine. Perché noi al decoro ci teniamo, al punto che spesso puliamo anche fuori, nel piazzale».

Nelle vie La Somme, Podgora, Ardenne, Laghi Masuri e Premuda i marciapiedi sono impercorribili per la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati. Ci sono pneumatici, mattonelle, avvolgibili, mobili, split e perfino una ciambella di salvataggio. Le carcasse d’auto non si contano, anche in via Premuda. «Alcune ci sono da 5 anni e sono state vandalizzate e bruciate». L’asfalto è a pezzi, idem i marciapiedi. Alcuni ingressi sono puntellati, i giardinetti sono ridotti ad un immondezzaio e pieni di escrementi di cane. «La macchina lava-strade non passa mai», dice Silvio Pinna, 67 anni, «e molti dei rifiuti accumulati arrivano da fuori, specialmente gli scarti edilizi. Perché non c’è alcun controllo».

«Ci giudicano negativamente solo perché siamo di San Michele, dicono che siamo allo stato brado, ho sentito tanti commenti allucinanti», si sfoga una donna, «la verità è che qui ci sono tante persone perbene, come me, proprietarie di casa o che pagano puntualmente l’affitto e le tasse. Nel mio palazzo, la differenziata la facciamo bene, nei giorni giusti e con i mastelli chiusi a chiave. Eppure siamo circondati dai rifiuti altrui. Non ne possiamo più, chiediamo un incontro in loco con il sindaco. Vogliamo che il quartiere torni ad essere vivibile, siamo pronti a collaborare, a fare la nostra parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA