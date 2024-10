Via la sciarpa del Napoli dalla bacheca della scuola 

La sciarpa del Napoli sulla bacheca della segreteria scolastica non poteva stare. Decisione della preside dell’Istituto comprensivo di Orosei, Silvia Meloni, non condivisa però dal dipendente (e tifosissimo della squadra partenopea) che ha provato sino all’ultimo a tenerla appesa. La svolta è arrivata con un ordine di servizio che ha imposto la rimozione del cimelio. «Quello che è successo è stato offensivo e discriminatorio», racconta Nicola Cerullo, campano e assistente amministrativo nella scuola media dal 2018. Alle sue spalle anche un passato da maresciallo dell’aeronautica militare. «Ben 18 anni – racconta lui – poi ho deciso di cambiare vita», e l’inizio del nuovo lavoro nel 2018.

L’oggetto della discordia tra dirigente e funzionario sarebbe arrivato in ufficio due anni fa quando il Napoli ha vinto lo scudetto. «Ma è sempre stato un modo per scherzare con tutti i ragazzi, che spesso vengono a scuola con la maglia della loro squadra del cuore», confessa Cerulli. Le cose sarebbero cambiate quando «in mia assenza, la sciarpa è stata tolta e messa sulla scrivania con un biglietto. “Da portare via”, c’era scritto. Ma io l’ho rimessa al suo posto». Ma dopo la rimozione fallita è arrivato l’ordine di servizio. La dirigente, sentita sul tema, ha preferito non commentare.

