Via la posidonia, il Comune fa grandi pulizie al Lido 

La spiaggia di San Giovanni è interessata da un’operazione di pulizia di mezza estate con la rimozione di ingenti quantitativi di posidonia in esubero. «L'Amministrazione è intervenuta con decisione sul litorale del Lido per migliorare la fruibilità degli arenili per cittadini e turisti», si legge in una nota. L'assessore all'Ambiente Raniero Selva sembra aver impresso un'accelerazione al prelievo del materiale vegetale ancora presente in grande quantità nei pressi del canalone di San Giovanni.Le operazioni sono in corso fin dalle prime ore del mattino con traffico intenso di camion carichi di posidonia e di altrettanti in arrivo colmi di sabbia pulita, risultante dai lavori di vagliatura.

L’arenile ritrovato, a due passi dal porto, ha attirato tantissimi bagnanti, soprattutto tra i residenti del quartiere che in pochi passi raggiungono la spiaggia. «Stiamo intervenendo con celerità su alcune criticità riscontrate e sulle quali c'è stato il nostro impegno in campagna elettorale – afferma Raniero Selva - tra queste, la situazione di San Giovanni e dei cumuli presenti da smaltire con prontezza per ripristinare la fruibilità della spiaggia. Stiamo lavorando anche in altre parti del litorale migliorando le condizioni generali di pulizia e con azioni di sensibilizzazione. Le nostre spiagge – conclude Selva – sono un bene preziosissimo e abbiamo il dovere di riporre la massima attenzione, specialmente in questo periodo di forte affluenza turistica in cui la pressione antropica è elevata».

