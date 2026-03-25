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Capoterra.
26 marzo 2026 alle 00:27

Via La Marmora, opere di urbanizzazione dopo 30 anni 

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Giungono al termine i lavori per il prolungamento di via Lamarmora, dove da oltre trent’anni i residenti attendono le opere di urbanizzazione primaria e una strada asfaltata.

Gli operai impegnati nel cantiere hanno quasi completato l’opera che permetterà finalmente agli abitanti della zona di godere degli stessi servizi garantiti agli altri cittadini. In via Lamarmora, oltre a vivere diverse famiglie, sono presenti attività commerciali e un laboratorio di analisi, ecco perché la sistemazione di quella strada assume un’importanza duplice. Il sindaco, Beniamino Garau, è soddisfatto dell’andamento dei lavori, finanziati con 200mila euro provenienti dalla casse comunali. «I cittadini», dice il primo cittadino, «aspettavano la risoluzione di questo problema dagli anni Novanta, grazie al dialogo siamo riusciti a trovare una soluzione. Nei 150 metri di strada, sono stati posizionati i sottoservizi e al posto della terra battuta comparirà finalmente l’asfalto. Questi lavori, oltre a risolvere un problema che si trascinava da decenni, permetteranno di creare una via di collegamento con via Emanuela Loi, e la nuova lottizzazione che sorgerà in quella zona». ( i.m.)

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