Via la fontana, spunta una vecchia sedia 

L’area ristoro di via San Gemiliano con una fontanella e una panchina, accanto alla pista ciclabile, era nata con l’intento di fornire a chi attraversa il percorso un posto in cui riposarsi. Purtroppo la fontanella non ha mai funzionato e ultimamente è stata rimossa, mentre accanto alla panchina è spuntata una vecchia sedia. Una soluzione “casalinga” e “fai da te”, che ha suscitato più di un sorriso e parecchia ironia tra i passanti e sui social.

La fontanella intanto è stata presa di mira dai vandali così si è deciso di rimuoverla e metterla da parte, in attesa, non si sa quando, di poterla reinstallare. Purtroppo al momento non è stato possibile fare l’allaccio alla rete idrica, perché in quel punto non c’è una conduttura abbastanza vicina. Intanto, chi non trova posto nella panchina può scegliere la sedia.

RIPRODUZIONE RISERVATA