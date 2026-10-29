«Via la direzione Poste? Colpa di un algoritmo» 

La direzione di Poste a Oristano con l’accorpamento delle filiali di Nuoro? A sceglierla un algoritmo. La denuncia ieri dai sindacati intervenuti nel Consiglio comunale convocato a difesa dell’autonomia direzionale delle Poste di Nuoro, a scapito di quella di Oristano. L’assemblea ha votato all’unanimità una risoluzione presentata dalla capogruppo del M5S Paola Siotto, condivisa da tutti i gruppi, che impegna il Comune ad attivare tutte le azioni di difesa dell’autonomia e affidare un incarico legale. «A noi è stato detto che è stata la scelta di un algoritmo», dice la sindacalista della Cigl, Gianna Cossu. La denuncia davanti a tantissime persone arrivate per difendere l’autonomia di un servizio essenziale, e rivendicare il diritto «all’uguaglianza». Il voto all’unanimità arriva quando all’esterno del Comune impazza un’altra polemica sulla bandiera della Palestina nella facciata del Municipio, larga dieci metri tanto da far scomparire il tricolore italiano e le bandire della città e dell’Ue.

Sindaci a raccolta

Ad accendere il faro sulla questione accorpamento delle Poste era stato il comitato Santu Predu. «Suggeriamo ai nostri governanti - ha detto la portavoce Franca Carroni - in primo luogo al sindaco di Nuoro di promuovere un’azione più vasta ed incisiva con tutti i sindaci del territorio per il rilancio e lo sviluppo delle zone interne». Tanti i cittadini arrabbiati. Carmela Montesu è diretta: «Con queste scelte Poste segue il mercato non le esigenze della gente». Porta due esempi: «Oggi, con tre uffici aperti per ritirare la pensione si fanno due ore di fila. E domani?». Poi prosegue: «Avete visto le barriere architettoniche dell’ufficio di Piazza Crispi. Siamo una popolazione anziana, come accediamo? Dicono che i servizi non diminuiranno, ma già oggi la posta arriva dopo un mese e 13 giorni, non tutti abbiamo la possibilità di utilizzare mail o pec. L’Ortobene (settimanale della Diocesi di Nuoro) a me è arrivato tre settimane dopo». A farle eco Giuseppe Sirca: «Rappresento 31 famiglie del palazzo Splendor, oggi a 87 anni vado alle Poste di via Ballero e c’è un solo gradino. San Pietro a Nuoro ha l’80 per cento degli anziani, è già difficile usufruire dei servizi, toglierne ancora potrebbe diventare un dramma».

I sindacati

Poste, invitata, non partecipa inviando un documento dove ribadisce che non diminuiranno i servizi. Il sindaco Emiliano Fenu attacca: «Tolgono un tassello alla volta a questo territorio». Parla di «un arretramento generale dello Stato». Franco Calledda della Uil dice: «Dai numeri Nuoro ha estensione territoriale maggiore di Oristano, 50 mila persone in più, il patrimonio postale più alto e geograficamente è più congeniale. Ma la direzione va a Oristano. Pare sia una decisione prettamente politica: il vicesindaco è dipendente di Poste e politico di centrodestra». In aula intervengono Roberto Cadeddu per la Provincia e il consigliere regionale Giuseppe Dessena che annuncia: «Porterò la questione a Cagliari».

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