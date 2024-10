Via la consulenza, Conte licenzia Grillo 

È la resa dei conti. Il presidente del M5S colpisce le tasche del fondatore e Garante. Intervistato nel nuovo libro di Bruno Vespa, Giuseppe Conte dice: «Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale», e annuncia lo stop al contratto di consulenza per la comunicazione che lega Grillo all’associazione M5S per un compenso annuale di 300 mila euro.

Ruolo gratuito

Per Conte, il fondatore «sta portando avanti atti di sabotaggio compromettendo l’obiettivo di liberare energie nuove» con il processo Costituente in atto. «Grillo si sta battendo contro la sua comunità», aggiunge l’ex premier, danneggiando e non «rafforzando l’immagine del Movimento». Una lettera di licenziamento, in sostanza. «Grillo - affonda ancora Conte - ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Io non ho mai accettato che fosse pagato per questa funzione, che ha un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione».

Scadenza naturale

Secca la replica dallo staff di Grillo: «Il contratto è in vigore». Ma fonti del M5S precisano: il contratto «è ancora in vigore e andrà alla sua naturale scadenza nei prossimi mesi», e per il presidente Conte «non è più possibile rinnovarlo in queste condizioni». E Conte ribadisce gli «atteggiamenti velenosi» di Grillo, sancendo: «Il nostro rapporto si è incrinato in maniera irreversibile». Secondo fonti parlamentari il contratto scade alla chiusura dell’anno solare e ai vertici del Movimento basterebbe non rinnovarlo per cessare ogni relazione col fondatore. La strada, però, non sembra così spianata. Ma chi ha incontrato il Garante nei suoi ultimi viaggi romani è certo che «ci saranno reazioni, e quelle legali sono il minimo». E il M5S è raccontato come «un mondo alla rovescia, quello in cui si licenzia Grillo e in cui molti scappati di casa appoggiano questa infamia. Torneranno nel nulla da cui sono venuti».

La costituente

Ma tra la cessazione del contratto e il divorzio c’è l’Assemblea costituente. Alla fine di questa settimana, i gruppi di lavoro definiranno i quesiti su cui voterà l’Assemblea del 23 e 24 novembre. E sul Movimento arrivano le critiche di un ex di peso, Davide Casaleggio: «Strano che Conte parli di Grillo a Vespa e non agli iscritti M5S». Poi l’ex presidente di Rousseau si scaglia contro la Costituente e torna sulla questione che riguarda simbolo e nome del M5S: «Il Movimento era basato sulla partecipazione e oggi non c’è più, è qualcosa di diverso e credo che debba avere anche un nome diverso». Intanto Maurizio Gasparri di Forza Italia annuncia un esposto alla Corte dei conti: «Qual è il trattamento fiscale di questi compensi? Sono soldi presi dai gruppi parlamentari e, quindi, da soldi pubblici versati dai cittadini o da dove arrivano questi soldi?». Ma i M5S di Camera e Senato replicano: «Compensi totalmente alla luce del sole. Si consoli: non c’entrano nulla i fondi dei gruppi parlamentari».

