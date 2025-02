«Via IV Novembre, auto troppo veloci» 

Nella stradina di via IV Novembre, a Uta, passano molte auto ad alta velocità, tra le vetture parcheggiate rasente ai muri delle case e mettendo in pericolo i pedoni. Molte macchine sono danneggiate e per molti cittadini chiedono l’installazione di un dosso che consentirebbe di far rallentare le macchine.

Il Comune di Uta sta cercando dei rimedi per risistemare la zona. «Allo stato attuale sono stati stanziati finanziamenti per ripristinare la segnaletica orizzontale, verticale e la toponomastica in una zona ormai vecchia», spiega l’assessore Graziano Meloni. «In questo periodo stiamo aspettando che terminino i lavori per la fibra ottica. Abbiamo stanziato 150mila euro per le opere legate alla sicurezza stradale. Poi valuteremo l’installazione di dissuasori della velocità, se le normative lo consentiranno, con l’aiuto della polizia municipale». (l. e.)

