Via Italia riapre dopo 5 mesi 

Via Italia angolo via Emanuele Filiberto. Ieri sera, ore 15,41. Sei operai in tuta arancione della ditta Studio 96 rimuovono le barriere metalliche che da gennaio impedivano il transito lungo l’importante arteria pirrese, costringendo i mezzi a deviare su percorsi alternativi. Via i birilli e i jersey, nuova segnaletica e nuovi cartelli. Una Peugeot proveniente da Monserrato con a bordo una coppia di anziani è la prima auto a tirar dritto. Incredulo il guidatore, non se l’aspettava. Subito dietro uno scooter, poi un furgoncino. Nel giro di qualche minuto ecco gli autobus del Ctm. L’incubo è finito. I lavori stradali sono terminati. Via Italia riapre dopo cinque mesi. Sarebbero dovuti essere due. Pazienza. È andata così.

I commercianti

«La riapertura è un’ottima notizia», commenta Alberto Mura, 55 anni, titolare del Bar Via Italia, «sono stati mesi durissimi, se sono riuscito a resistere è solo grazie agli amici. Ho perso tutti i clienti di passaggio. Ci godiamo il momento, ma la preoccupazione resta perché in via Italia si lavorerà ancora». D’accordo Carlo Carnevale, 62 anni, del vicino negozio di autoricambi. «Speriamo di avere qualche mese di tregua», dice, «abbiamo avuto un calo del giro d’affari dell’80%. Ma c’è a chi è andata peggio, come il negozio Avifauna, costretto a trasferirsi. Avevamo bisogno di una boccata d’ossigeno». Cinque mesi terribili anche per Giancarlo Piras, 72 anni, del bar tabacchi Hobby. Già a maggio lamentava un crollo del fatturato. «Prima servivo 300 caffè al giorno, durante i lavori non più di 100».

La Municipalità

«Quanto successo in via Italia ci deve rendere ancor più consapevoli dei rischi di slittamento dei tempi di appalti complessi come quello sul collettore di via Italia». Così Maria Laura Manca (Pd), 46 anni, appena riconfermata presidente della Municipalità. «Si aggiunga la necessità che sia la Municipalità che la popolazione debba essere preventivamente informata. Non possiamo permettere che si verifichino situazioni che mettono a rischio commercianti e lavoratori. È già in agenda, dopo la proclamazione, un incontro col sindaco Massimo Zedda per parlare delle emergenze pirresi e di questi lavori».

Da ieri in via Italia è stata ripristinata la circolazione ordinaria tra via Emanuele Filiberto e via Pisano. Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: ripristino della segnaletica e della circolazione; ripristino del funzionamento del semaforo tra via Italia e via Pisano; regolamentazione del transito mediante impianto semaforico h 24 tra via Italia e via Sironi. Per i pirresi (e non solo) una liberazione.

