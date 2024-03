Via Italia ancora chiusa, negozi allo stremo 

Via Italia come viale Trieste: lavori in ritardo e commercio in ginocchio. L’intervento di “manutenzione straordinaria alla rete pluviale”, propedeutico alla realizzazione dei nuovi collettori per prevenire gli allagamenti nel cuore di Pirri, si sarebbe dovuto concludere il 10 marzo. Così era stato annunciato. Ma ad oggi il grande cantiere di via Italia, inaugurato a gennaio all’incrocio con via Emanuele Filiberto, appare in alto mare. Risultato? Chi lavora nel tratto finale di via Italia, in direzione Monserrato, resta di fatto isolato. Tagliato fuori dallo sbarramento che da due mesi costringe i mezzi in transito a percorrere strade alternative. Con evidenti ripercussioni sul traffico, specialmente in via Salvo D’Acquisto.

«Non passa più nessuno»

Carlo Carnevale, 61 anni, è disperato. Parla da dietro il bancone del suo negozio di autoricambi. «Da quando sono iniziati i lavori non passa nessuno, la zona è morta», spiega, «abbiamo avuto un crollo del giro d’affari dell’80%. L’auspicio è che i lavori si concludano e che la strada riapra». Gli fa eco, seduto alla cassa, Silvano Mulas, stessa età. «Ci sono giorni in cui il cantiere è deserto. Chiediamo che si moltiplichino gli sforzi, che si acceleri, in modo tale da finire il prima possibile».

Di fronte c’è lo storico negozio di avifauna. «Sto scappando da qui per non morire di fame», rivela la titolare Francesca Annibali, 64 anni, «la mia attività ha bisogno di gente e la gente non c’è. Entro il mese chiuderò dopo 40 anni il mio negozio di via Italia e mi trasferirò alla Corte del Sole». Se prima c’era un via vai continuo, «ora gli unici clienti sono gli amici, gli affezionati e qualche residente». La commerciante sta valutando un’azione legale. «Vorrei chiedere i danni, sto cercando di capire se ci sono altri interessati. Molti sono demoralizzati».

La presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, attacca. «Il Comune non ci ha fornito il cronoprogramma dei lavori», tuona, «non abbiamo visto nulla di scritto, l’intervento c’è stato solo raccontato. In queste condizioni non siamo in grado di dare risposte ai cittadini. Ho chiesto un incontro urgente con l’assessore Mereu per avere lumi. E questo è solo l’inizio. La parte più importante dei lavori comincerà a giugno».

Il Comune

«Non è vero che il cantiere è in alto mare», afferma il dirigente comunale Daniele Olla (Mobilità e servizi tecnologici), «al momento Medea si sta occupando della rete del gas. Poi subentreremo noi per fogne e asfalto. L’obiettivo è riaprire la strada entro due settimane».

RIPRODUZIONE RISERVATA