Via Is Prunixeddas, finalmente arriva il nuovo asfalto 

Il Comune di Uta stanzia altri 380mila euro per finanziare i lavori stradali che trasformeranno radicalmente la via Is Prunixeddas. Il piano prevede una serie di manutenzioni straordinarie, con significativi interventi nel tratto compreso tra le vie Fresia e Bascus Argius, affiancati dalla costruzione della viabilità del Pip di accesso all'ecocentro del paese.

Il cospicuo investimento è parte di un progetto che, per volontà dell’amministrazione municipale, intende portare avanti il miglioramento delle infrastrutture locali. L'area prossima all’ecocentro sarà dunque oggetto di lavori intensivi: è prevista la risagomatura del fondo e la regolarizzazione della struttura esistente attraverso un misto di cava stabilizzato.

Verranno realizzate nuove cunette, e verrà steso uno strato di binder e il manto d'usura per completare la costruzione primaria della strada, che serviranno a colmare le attuali lacune della rete viaria.

La manutenzione straordinaria del tratto di via Is Prunixeddas, da via Pergolesi a via Fresia, invece, prevede la fresatura degli asfalti nelle parti più compromesse per l’usura, seguita dalla realizzazione di un nuovo massetto stradale e di uno strato d’asfalto di finitura, con l'obiettivo finale di garantire una maggiore durabilità e sicurezza stradale. (a. cu.)

