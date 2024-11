Via Is Mirrionis, scontro tra un’auto e uno scooter: due feriti 

A una prima impressione poteva sembrare che all’elenco degli incidenti gravi che questi giorni sono costati la vita a tre diciassettenni se ne potesse aggiungere un altro.

Ma per fortuna lo scontro tra un’auto e uno scooter, avvenuto ieri sera, non è stato così grave anche se due ragazzi sono rimasti feriti.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 all’incrocio tra via Ciociaria e via Is Mirrionis. Un crocevia regolato da un semaforo del cui segnale o l’auto o lo scooter non avrebbero tenuto conto. L’impatto è stato violento e i due giovani che si trovavano a bordo della moto sono stati sbalzati sull’asfalto. Immediati i soccorsi: sul luogo sono arrivate tre ambulanze, una delle quali riservata all’automobilista, che invece è rimasto illeso. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso (soprattutto per la dinamica dell’incidente) nel vicinissimo Santissima Trinità e al Brotzu. Ai primi controlli le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si pensasse all’inizio – hanno riportato fratture non gravi – e per questo il codice da rosso è stato derubricato a giallo. Sul posto la Polizia locale, i Vigili del fuoco (per la messa in sicurezza della strada) e i mezzi del 118.

