Via Is Maglias, sbloccati i fondi per il muro pericolante 

Con 100mila euro il muro di contenimento in via Is Maglias a San Michele, crollato due anni fa a causa delle piogge, verrà ripristinato. Ad annunciarlo è il capogruppo del Psd’Az in Consiglio comunale Roberto Mura, che sottolinea l’importanza del ripristino del costone e della viabilità per i tanti abitanti del quartiere i quali, dal 14 novembre 2021, hanno dovuto fare i conti con molteplici difficoltà causate dalle macerie e dalle transenne che hanno impedito il passaggio in quel punto.

«Venerdì scorso abbiamo approvato il bilancio comunale», spiega, «sbloccando così le risorse per sistemare tutto. È fondamentale intervenire tenendo conto che si tratta di una parte della città particolarmente frequentata, essendoci gli studenti dell'Istituto Azuni, oltre a quelli universitari e tante attività commerciali. Ancora non sappiamo con esattezza la data ma entro un paio di settimane cominceranno i lavori». E, a proposito di lavori, saranno molteplici gli interventi in programma indirizzati al rione a cominciare dalle aree verdi. «Con 70mila euro in piazza paese di Seui, a cinque anni dalla sua inaugurazione, verrà aggiunta un’area giochi per i bambini, ulteriori alberi di alto fusto e panchine importanti soprattutto per gli anziani», sottolinea Mura che poi aggiunge. «Inoltre, nel Puc abbiamo inserito un accesso al parco di Tuvixeddu da via Is Maglias».

Anche per la situazione di via delle Doline, che versa da tanti anni in condizioni di estremo degrado a causa della mancanza della strada oltre che per la presenza di voragini nel terreno sterrato, si fa sempre più vicina la risoluzione. «Con il finanziamento del Global Service», continua, «abbiamo previsto anche circa 90mila euro per la riqualificazione di via delle Doline che verrà completamente urbanizzata, realizzando i sottoservizi di fogne, acque meteoriche e illuminazione. Poi sarà la volta del manto stradale, con il marciapiede e i parcheggi». Altro argomento importante, è quello della sicurezza stradale sempre in via Is Maglias. «Sarebbe importante», conclude, «inserire più passaggi pedonali rialzati così da garantire più sicurezza agli abitanti».

