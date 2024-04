Via Is Maglias, a due anni e mezzo dal crollo  avviati i lavori di consolidamento del muro  

Meglio tardi che mai. Dopo quasi due anni e mezzo di vana attesa, in via Is Maglias sono finalmente incominciati i lavori di ripristino del vecchio muro di sostegno crollato nel novembre 2021 in seguito ad un violento acquazzone.

La parete, quasi di fronte all’ingresso della necropoli di Tuvixeddu, era franata all’improvviso. Le macerie si erano riversate in strada. L’area era stata subito transennata. Ma col tempo le barriere metalliche, in teoria provvisorie, erano diventate di fatto “permanenti”. Con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sul transito pedonale.

A dare la notizia dell’agognato avvio dei lavori, il consigliere comunale Roberto Mura (Gruppo misto). «Questa vicenda è stata caratterizzata da tantissime difficoltà che l’hanno trascinata per troppi anni», ha commentato, «oggi finalmente si vedono azioni concrete per risolvere il problema. Può e deve essere l’occasione per porre seriamente all'attenzione il tema della sicurezza stradale in via Is Maglias». «Sono peraltro previste», conclude, «importanti risorse per la riqualificazione sia di Tuvixeddu che di Tuvumannu».

