Via Is Arenas, ripristinato il doppio senso 

Sono passati anni ma alla fine sono stati accontentati. Da tempo i residenti chiedevano il ripristino del doppio senso di circolazione nelle vie Is Arenas, tra via Della Musica e via Paganini e via Gabriel tra via S’Arrulloni e via Santa Cecilia: per l’esattezza da quando era finita la breve esperienza del Cagliari calcio a Is Arenas.Era infatti per fare spazio alle partite e garantire un più sicuro flusso della circolazione che via Is Arenas era diventata a senso unico verso via Paganini e via Gabriel verso via Santa Cecilia.

Modifiche che non hanno più senso di esistere e così si torna al passato. Appena sarà tracciata la nuova segnaletica sarà istituito il doppio senso di circolazione e il segnale di stop e obbligo di fermarsi con segnaletica orizzontale e verticale all’incrocio con via S’Arrulloni. Resta il problema invece dei pochi parcheggi disponibili in via Beethoven in occasione delle gare al palazzetto dello sport.

