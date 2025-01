Via intitolata a Calamandrei, l’Anpi promuove la decisione 

Se l’associazione mazziniana è critica, l’Anpi provinciale apprezza la decisione del Comune, su proposta dell’Unione degli avvocati della Sardegna, di dedicare a Piero Calamandrei una via del centro storico, che ora porta il nome Calatafimi. «Un gesto opportuno considerato che si compie nell’80° anno della Liberazione, storico anniversario che riassume la vittoria della Resistenza sul nazifascismo e la conquista della pace e della libertà», dice il presidente Graziano Pintori. Insiste sull’opportunità di «questa titolazione in considerazione che la Costituzione, oggi più che mai, è sottoposta a continui tentativi di revisione per renderla meno efficace».

RIPRODUZIONE RISERVATA