Via in anticipo alla pulizia delle spiagge 

Con un po’ di anticipo rispetto al solito, cominceranno nei prossimi giorni le pulizie nella spiaggia del Poetto e di Margine Rosso.

Gli operai della De Vizia saranno impegnati in una prima tranche di bonifiche per eliminare i rifiuti più grossi che possono essersi depositati sull’arenile a seguito delle mareggiate, come plastica, tronchi e così via. In seguito poi, dal primo maggio, entreranno in azione trattori e pulispiaggia che rimesteranno anche la sabbia per eliminare eventuali cocci di vetro.Le pulizie riguarderanno anche lo svuotamento dei cestini della passeggiata e la bonifica manuale della parte più vicina alla strada della spiaggia dove c’è la vegetazione e dove si depositano fazzoletti, cartacce e così via.Da fine maggio inizio giugno, cominceranno anche le pulizie nel tratto da Margine Rosso a Geremeas con l’ausilio di un trattore più piccolo in grado di passare tra le insenature.

