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Domusnovas.
03 settembre 2026 alle 00:20

Via il tetto di amianto dall’ex casa del custode 

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È contraddistinto dalla stessa tinteggiatura del vicino edificio scolastico ma non ha ospitato studenti e lavagne anche perché, fin dalla cessazione del suo utilizzo primario, non hai mai beneficiato delle opportune bonifiche. Ora, però, si prospetta una nuova vita per l’edificio che, all’interno del plesso scolastico di via Cagliari, fungeva anticamente da dimora del custode. «I lavori di bonifica e rifacimento del tetto partono oggi e dovrebbero essere abbastanza celeri», fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba. Munito di cinque capienti locali uniti da un lungo corridoio, la struttura necessita da tempo della totale rimozione dell’amianto presente oltre che del rifacimento dell’intera copertura e di altri piccoli interventi. Lavori che verranno realizzati attraverso il cantiere in partenza oggi e che sono permessi da un finanziamento regionale di 50mila euro ottenuto tramite la partecipazione del Comune ad uno dei bandi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici. Destinato finora a deposito, il caseggiato avrà dunque una nuova destinazione d’uso. «Non sappiamo ancora quale», dice l’assessore, «per ora si tratta di un importante intervento di recupero ma è certo che quei locali possano rivestire grande importanza sia per la didattica che per attività connesse. Sarà la dirigenza scolastica a deciderne il futuro».

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