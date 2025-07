«Via il segretario comunale» 

La macchina amministrativa non risponderebbe alle esigenze di sindaco e Giunta: nel Comune a Calasetta, salta il segretario comunale e assieme a lui, anche la riunione del Consiglio convocata per l’approvazione del documento unico di programmazione.

La scelta

Antonello Puggioni, sindaco della cittadina turistica appare in video sui social e spiega ai cittadini il perché e cosa sta succedendo. «Non permetterò che l’organo gestionale si sostituisca all’organo politico. Probabilmente la nostra assidua presenza dà fastidio a chi è tenuto a dover dare risposte a questa amministrazione. Siamo qui ad amministrare perché il popolo ci ha eletti ed è giusto che il popolo, così come sta succedendo, si rivolga a noi per dirci che ci sono problemi».

Il segretario comunale da un momento all’altro ha ricevuto il benservito con un atto di sfiducia per il quale il sindaco ha informato anche la Prefettura. «Come si fa in ambito calcistico - ha precisato il sindaco - cominciamo con l’allenatore. Proprio per questo ho revocato l’incarico al segretario comunale». Il dottor Liborio Faraci, ha preso atto e ha lasciato il Palazzo municipale e con esso anche la possibilità che la riunione del Consiglio comunale potesse avere luogo.

Lo stallo

Niente segretario, niente delibere. «Ringrazio anche la minoranza - ha aggiunto Puggioni - perché i componenti hanno capito le motivazioni che ci hanno portato al rinvio della riunione. Tutti devono sapere che da un po di tempo dalla macchina amministrativa riceviamo solo e tassativamente risposte negative alle nostre proposte. I continui no, la mancanza di personale, la pianta organica sguarnita, dipendenti in ferie e in malattia e anche i vigili che hanno deciso di licenziarsi, hanno determinato problemi. Ormai sono costretto a sostituire io l’operaio in cimitero quando ci sono i funerali così come io e i miei assessori dobbiamo chiudere le transenne dell’isola pedonale. Non è colpa mia se qualcuno non vuole fare le multe o non ottempera a far rispettare le ordinanze. Noi vogliamo fare i concorsi e ci sentiamo dire no in continuazione». Situazione grave e difficile sula quale il sindaco ha anche annunciato un inversione di tendenza: dopo il segretario, si prevede un cambio ai vertici di settore.

