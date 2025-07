Via il “rumore” digitale, resta solo la notizia 

Silenzio, concentrazione e disintossicazione digitale. Sono gli ingredienti dei Silent reading party nati negli Stati Uniti negli anni Duemila, esportati più avanti in Italia e trasferiti con l’iniziativa de Il Sole 24 ore, che ha voluto così celebrare i suoi 160 anni, per la prima volta dai libri al quotidiano. Scommettendo su una lettura profonda anche delle notizie di economia e finanza. Il rito sotto le stelle si è celebrato ieri sera, per la tappa sarda, la seconda in Italia, nell’hotel Abi D’Oru affacciato sulla suggestiva spiaggia di Marinella.

Il format si articola in tre momenti chiave: Read , per un'immersione personale e libera nelle pagine del giornale; Relax , per una lettura lenta e senza distrazioni; e infine Reconnect per condividere riflessioni e impressioni con i giornalisti, in questo caso il direttore de L’Unione Sarda Emanuele Dessì, il vice direttore de Il Sole 24 ore Roberto Iotti, e gli altri partecipanti all’evento.

Il primo Silent reading party di cui si ha notizia è attribuito a Christopher Frizzelle, editor e scrittore statunitense, che nel 2009 organizzò un appuntamento di lettura silenziosa a Seattle. L’idea semplice, riunire persone amanti dei libri, offrendo loro uno spazio tranquillo per leggere in compagnia, fu un successo e divenne un appuntamento mensile. Con il desiderio di disconnessione digitale, almeno temporanea, il format si è diffuso nel mondo. Alla riscoperta del silenzio e del fascino della carta.

