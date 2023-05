Via il pino, passa la pista ciclabile 

Secondo una recente sentenza della Cassazione, per abbattere un albero serve un’adeguata istruttoria o e la presenza di una situazione eccezionale di rischio che non permetta soluzioni alternative: «In questo caso – sostiene Deliperi – non ci sono perizie che attestino il pericolo. Oggi esistono soluzioni tecnologiche avanzate, supportabili anche con fondi Pnrr per salvaguardare alberi, marciapiedi e viabilità. Ci vuole, però, la volontà di perseguirle».

«Il pino gigante di via Santa Maria non si tocca. Tagliare un albero così bello e longevo sarebbe scandaloso»: è uno dei tanti messaggi comparsi sui gruppi social di Dolianova contro la decisione del Comune di rimuovere la pianta per fare spazio a una pista ciclabile. Protesta sostenuta dal Gruppo di intervento giuridico che ha presentato ricorso contro l’ordinanza di abbattimento e informato della vicenda ministero della Cultura, prefetto, Soprintendenza e carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale: «È un atto palesemente illegittimo, nelle nostre città e nei nostri paesi stiamo raggiungendo picchi di assurdità pseudo-ecologica», scrive il presidente del Grig Stefano Deliperi.

«Pericoloso»

Il sindaco Ivan Piras non replica ma richiama i contenuti nell’ordinanza: impossibile, secondo le valutazioni dei tecnici, procedere all’espianto e al successivo reimpianto dell’albero nel parco fluviale di Bardella come inizialmente ipotizzato. Operazione non più praticabile perché ritenuta inutile e pericolosa “per l’impossibilità di asportare l’apparato radicale senza causare danni ingenti alla pianta e causarne il sicuro crollo con grave pericolo per la pubblica incolumità”. Ma è proprio la mancata dimostrazione del pericolo urgente il passaggio contestato dal Grig.

«Mancano le perizie»

Secondo una recente sentenza della Cassazione, per abbattere un albero serve un’adeguata istruttoria o e la presenza di una situazione eccezionale di rischio che non permetta soluzioni alternative: «In questo caso – sostiene Deliperi – non ci sono perizie che attestino il pericolo. Oggi esistono soluzioni tecnologiche avanzate, supportabili anche con fondi Pnrr per salvaguardare alberi, marciapiedi e viabilità. Ci vuole, però, la volontà di perseguirle».

Contro l’abbattimento del pino anche il capogruppo di opposizione in consiglio comunale Andrea Stochino: «Siamo assolutamente contrari. Finora nessuno ha segnalato la pericolosità dell’albero. La realizzazione di una pista ciclabile non mi pare sia una ragione valida. Se il pino è a rischio si sposti la pista sull’altro lato. Il problema sono gli ingressi alle case? Mi sembra sia stato fatto in altre zone del paese. L’albero va salvato a meno che non ci sia una relazione di un esperto che dica che va abbattuto perché pericoloso».

«È un monumento»

Il caso ha acceso un vivace dibattito, nel quale interviene Francesco Picciau, artista da sempre impegnato sul fronte ambientale: «Serve una seria programmazione del verde pubblico. Occorre scegliere con cura gli alberi da piantare in un centro abitato, in modo che le loro radici non creino danni alle strutture circostanti. Non si dovrebbe mai arrivare a eliminare un grande albero, che dà bellezza, energia salutare, aria pulita, ombra in estate e un habitat naturale per piccoli animali. Un grande albero è un monumento. Prima di tagliare il pino consiglierei agli esperti di trovare soluzioni pur di salvarlo».

