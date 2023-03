«Via il Piano, altrimenti niente dialogo»  

Gli obiettivi sono ambiziosi, strizzano l’occhio all’ambiente e all’Europa. Con il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, il Comune di Nuoro intende rivoluzionare la vita nel centro storico. Nuovi parcheggi e viabilità, riduzione dell’inquinamento. «A parole è tutto molto bello, peccato che nessuno si sia degnato di interpellarci e ci abbiano messo davanti a un fatto compiuto - tuona Antonio Cambedda, storico commerciante del corso Garibaldi e presidente provinciale di Federmoda -. Parlano di condivisione e di coinvolgimento, ma non è vero. Chiederemo all’assessora Grazia Mele di bloccare l’adozione del Piano».

Incontro infuocato

Si annuncia così, premesse alla mano, l’appuntamento odierno che dalle 19.30 farà dialogare Comune e commercianti nella sala della Camera di commercio. «Non siamo contrari a priori, ma dobbiamo ripartire dalla fase della condivisione», prosegue Cambedda. Salvatore Piredda, presidente del Centro commerciale naturale corso Garibaldi, aggiunge: «Siamo perplessi, davanti a un Piano che è stato adottato senza la necessaria condivisione. Questo nuovo sistema di chiusure, di zone a traffico limitato, di improbabili aree parcheggio, credo meritasse un coinvolgimento maggiore nel tempo. Il secondo aspetto è di natura prettamente tecnica. Vorrei capire proprio come queste Ztl funzioneranno, visto che il nostro problema non è certo quello di liberare il centro storico dalle auto. Anzi, bisognerebbe fare qualcosa per far arrivare queste auto, magari come sostengo da tempo realizzando un “hub multipiano” in piazza Vittorio Emanuele, con ampi spazi verdi per i bambini e gli anziani e sotto necessariamente un grande parcheggio per le auto, proprio come accade in alcune città della Penisola, penso a Siena».

Lo scontro

«Nella nostra visione della città del futuro, la persona ha sempre una posizione centrale», ama ripetere il sindaco Andrea Soddu, quando si riferisce al Piano urbano della mobilità sostenibile. E sebbene gli interventi previsti siano molteplici, l’attenzione dei commercianti si focalizza soprattutto sulle 4 zone a traffico limitato. Ovvero, Ztl Seuna; Ztl di via Cagliari; Ztl di Santu Predu; Ztl di via Ferracciu. Nuovi parcheggi sorgeranno in diverse aree a ridosso del centro storico, come nelle vie Mulino Gallisai, Brigata Sassari, Mughina, Sicilia e Ballero. «La nostra richiesta è chiara», spiega Piredda: «Bisogna fermare questo Piano, azzerare tutto. Al tempo stesso, siamo aperti al dialogo, vogliamo sederci attorno a un tavolo e ragionare su eventuali altre modalità». Cambedda conclude: «Prima dovrebbero realizzare un grande numero di parcheggi, poi pensare alle Ztl».