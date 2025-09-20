Via il molo che separa le spiagge? 

Via il molo artificiale per eliminare il problema delle alghe a Porto Pino? È un ipotesi di cui si discute da anni e ora si è deciso di dare il via a uno studio per una decisione concreta e risolutiva.

L’arenile

Il problema della posidonia che invade soprattutto la prima spiaggia è ciclico. Il 2025 è stato un anno fortunato, con la spiaggia in condizioni eccezionali ma l’anno prima, ad esempio, le alghe hanno reso la spiaggia impraticabile. La scogliera artificiale che separa la prima dalla seconda spiaggia è sempre stata la principale imputata poiché gli esperti in materia hanno sempre spiegato che crea una mancata circolazione delle correnti: eliminare quel molo significherebbe riportare alle condizioni naturali l’arenile perché riprenderebbe il circuito naturale delle correnti che porterebbero via le alghe. «Il nostro Comune - dice Paolo Dessi, sindaco di Sant’Anna Arresi - è impegnato nella tutela e nella valorizzazione del territorio costiero. A tal fine, abbiamo avviato uno studio sulla rimozione del frangiflutti tra la prima e la seconda spiaggia. L'obiettivo è quello di verificare se il molo influisca sullo spiaggiamento della posidonia e valutare l'efficacia di queste strutture nel proteggere la costa dall'erosione». Lo studio è affidato al geologo Andrea Serreli: «Vogliamo analizzare – aggiunge Dessì - gli effetti della barriera artificiale sull'ecosistema marino locale e sviluppare soluzioni innovative per la gestione della costa e la protezione dell'ambiente marino. In base ai risultati, decideremo se rimuovere o meno la barriera tra le due spiagge.

L’opera

Il molo fu realizzato negli anni ’50 per proteggere il canale (ormai interrato)che all’epoca metteva in comunicazione il mare con gli stagni. Ora il Comune ha ricevuto un milione di euro per il progetto di riqualificazione geomorfologica e ambientale della spiaggia di Porto Pino. Sono fondi che derivano dai 6 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per gli interventi di riqualificazione ambientale e salvaguardia dall’erosione costiera. «Siamo convinti che questo approccio scientifico e responsabile sia fondamentale per garantire la conservazione del nostro territorio e la tutela dell'ambiente marino. Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a sostenerci in questo importante progetto per il futuro della nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA