«Via il logo regionale dal progetto del parco fotovoltaico» 

«Giudizio negativo di compatibilità ambientale dell’intervento»: sul megaparco fotovoltaico della Myt da 110 megawatt a Portoscuso, su un’area di 200 ettari, la Regione dice no attraverso le osservazioni firmate dal direttore generale dell’Ambiente Delfina Spiga.

La protesta

Dalla direzione generale degli Enti locali e finanza bacchettano la società, chiedendo di togliere il logo della Regione Autonoma della Sardegna dalle carte progettuali del parco fotovoltaico. «L’utilizzo del logo istituzionale della Regione da parte di soggetti esterni all’amministrazione regionale - scrive il direttore generale Giovanni Antonio Zanda - non è ammesso per iniziative a carattere commerciale o che comunque perseguono finalità di lucro ma deve essere sempre ed esclusivamente collegato ad iniziative patrocinate o finanziate dalla Regione Sardegna, pertanto se ne chiede la rimozione dalle carte progettuali». Quindi, chiede la Regione, via il simbolo ufficiale della Regione dai progetti depositati dalla Myt al Mase. Il progetto nei giorni scorsi aveva incontrato la contrarietà del consiglio comunale di Portoscuso che non vuole rinunciare agli ultimi terreni rimasti liberi nel territorio comunale, ora individuati per il parco fotovoltaico da 200 ettari. Le osservazioni della Regione sugli aspetti ambientali legati al progetto terminano con un giudizio negativo.

Impatto negativo

«Il progetto, così come proposto - si legge nella nota - è caratterizzato da significative carenze documentali e comporta significativi impatti negativi su diverse matrici ambientali, non mitigabili né compensabili, tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione-industrializzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia». Anche come rappresentante regionale nella Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, la direzione generale Ambiente della Regione «esprime sin il proprio parere negativo rispetto alla compatibilità ambientale dell’intervento». Nelle sue osservazioni sul progetto della Myt, la Regione sottolinea che i terreni in cui dovrebbe sorgere il parco a Portoscuso non sono industriali ma agricoli. Inoltre fa notare che il Comune di Gonnesa non è stato coinvolto nel procedimento anche se nel territorio comunale comunale gonnesino dovrebbe sorgere la sottostazione elettrica e passare il cavidotto. Ancora, «contrariamente a quanto riportato nel titolo, il progetto non prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde». Uno degli aspetti più delicati, secondo la direzione generale Ambiente, riguarda l’impatto cumulativo. Per la zona tra Carbonia, Portoscuso e Gonnesa la Regione cita, come esempio, 15 progetti già depositati al Mase, tra eolico e fotovoltaico.

Troppi impianti

«L’intervento - sottolinea la Regione - deve essere valutato non solo sulla base di un’analisi di contesto ma anche in termini di capacità di carico dell’ambiente naturale». Insomma, troppi impianti in un’area limitata: un carico cumulativo insopportabile per l’ambiente. Perplessità dalla Regione anche sugli impatti del mega parco fotovoltaico sulla fauna e la flora: «Rimarcata l’elevata estensione delle aree di progetto. Si rilevano forti elementi di criticità e impatti negativi a carico di diverse componenti ambientali, in particolare per flora, vegetazione, habitat, fauna, suolo e paesaggio. Tali impatti non sono stati correttamente considerati nel progetto e nello studio di impatto ambientale non sono state individuate adeguate misure di mitigazione e di compensazione».

