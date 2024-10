Via il cemento, nel centro storico torna il selciato 

La zona antica di Girasole riaffiorerà sostituendo asfalto e cemento con il selciato. Percorrere l’intero centro storico sarà come fare un salto nel passato, restituendo alla comunità un salotto in armonia con le caratteristiche originarie. Il Comune è beneficiario di un finanziamento regionale di 300 mila euro, a cui si sommano 60 mila di fondi di bilancio. Un tesoretto con cui l’amministrazione potrà dare inizio ai lavori di riqualificazione dell’area partendo da via IV Novembre che, dal vecchio tratto della 125, conduce alla strada per il mare.

«È un piccolo sogno realizzato, in quanto cercavamo il finanziamento da un po’ di anni», dice il sindaco, Lodovico Piras. «Il finanziamento - aggiunge il vicesindaco, Gianluca Congiu, che prima è stato sindaco per dieci anni - ci permette di completare la pavimentazione del centro matrice originario di Girasole. L’intervento architettonico terminerà, quando avremo la disponibilità finanziaria, con una piazza dirimpetto la chiesa di cui abbiamo già lo studio di fattibilità». Piras, che amministra il paese con l’età media più bassa della Sardegna, elogia il lavoro degli uffici: «Il personale ha contribuito alla procedura per ottenere il finanziamento e reperire i fondi di bilancio». (ro. se.)

